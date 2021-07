Post-Covid : la difficulté de reprendre sa vie sexuelle en étant une personne à risque

En grandissant, j'avais intériorisé l'idée que les femmes handicapées ne devaient pas attendre grand-chose des rencontres, des relations et du sexe. J'en suis venue à croire que nous ne devions pas espérer avoir du plaisir. Le tournant pour moi s'est produit lorsque j'ai vécu la pire expérience sexuelle de ma vie, à l'âge de 25 ans. Mon partenaire de l'époque me pénétrait sans but, sans direction et, j'espère, par inadvertance dans mes zones sensibles. Plus tard, je me suis demandé pourquoi je n'avais pas fait part de mon mécontentement. La réponse : parce que la société, les ami·e·s et la famille m'avaient dit que je devais simplement être reconnaissante qu'un homme me désire. Tous les partenaires sexuels potentiels étaient charitables et prêts à endurer une vie sexuelle supposée limitée. Ils étaient des martyrs fictifs pour une cause non spécifiée.