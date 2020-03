5 recettes italiennes délicieuses qui ne contiennent pas de viande

En période d'incertitude , l'un des plus grands réconforts que l'on puisse trouver est la nourriture. Si vous travaillez depuis chez vous (comme beaucoup d'entre nous), la préparation d'un repas peut être un bon moyen de déstresser , ainsi qu'une source de ravitaillement. Et de toutes les cuisines du monde, l'italienne est sans doute l'une des plus réconfortantes.