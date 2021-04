Et si vous numérisiez votre garde-robe, comme dans Clueless ?

"Le confinement a permis de faire une pause consciente et a permis à beaucoup de femmes comme moi de réfléchir à ce qu'elles possèdent, et de retomber amoureuses de leur garde-robe", explique Bianca Rangecroft, fondatrice de Whering , une application qui numérise votre garde-robe, vous permettant d'organiser et de prévoir des tenues, d'obtenir des suggestions de style (yep, comme Cher dans Clueless ) et des recommandations de produits pour combler ce qui manque dans votre garde-robe. Whering a été lancé en juin 2020, né de la volonté de changer le regard que nous portons sur les vêtements que nous possédons déjà. "Le dilemme du 'je n'ai rien à me mettre' semble universel, et cette sensation d'être pris au piège de l'indécision est si familière", déclare Rangecroft. "Pour moi, une partie du problème n'est pas de ne rien avoir à porter mais de ne rien avoir de nouveau à porter. Nous nous attaquons à l'utilisation des vêtements, et c'est là-dessus que nous devons faire des progrès. Nous pouvons acheter moins, acheter plus intelligemment, mais si nous n'utilisons pas ce que nous avons, nous négligeons les personnes qui fabriquent nos vêtements".