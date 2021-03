Un guide en 5 étapes pour un nettoyage de printemps de votre garde-robe

La meilleure façon de porter vos vêtements quotidiennement et d'éviter qu'ils ne soient mis dans la pile "à se débarrasser" est d'en prendre soin et de les ranger correctement, alors offrez-leur une séance digne d'un spa avant de les ranger. Raccommodez les trous, cousez les boutons manquants, coupez les étiquettes qui démangent et les rubans fins aux épaules pour le cintre qui dépassent. Lavez tout ce qui doit l'être (et si vous avez la chance d'avoir un étendoir à linge, utilisez-le - éviter le sèche-linge est l'un des moyens les plus faciles de réduire l'empreinte carbone de vos vêtements et l'odeur de la brise fraîche du printemps est une denrée de luxe en ce moment - et faites attention aux étiquettes d'entretien. Passez à la vapeur les vêtements que vous ne pouvez pas laver et repassez tout ce qui doit l'être avant de les raccrocher.