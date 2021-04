Mode : les dessous frauduleux du dropshipping

Heureusement, Depop continue de sévir contre le dropshipping. "Nous investissons continuellement dans la mise en place d'une équipe Confiance & Sécurité encore plus forte, en développant la technologie et les outils adéquats pour détecter et retirer plus rapidement de la plateforme les articles vendus en dropshipping", souligne Koenig. Dans un contexte un peu plus général, une nouvelle réglementation entrera en vigueur en France le 1er juillet 2021, obligeant les sites de dropshipping à payer une TVA (ce qui n'était pas le cas auparavant) et permettant ainsi d'éviter un grand nombre de fraudes et arnaques sur Internet.