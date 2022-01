Électrolyse : la technique d’épilation rétro qui fait fureur sur TikTok

Mais quelle est la différence entre l'électrolyse et le laser ? Le Dr Emma Wedgeworth, dermatologue consultante et porte-parole de la British Skin Foundation, explique que l'électrolyse est devenue moins populaire avec l'introduction de l'épilation au laser, car elle prend beaucoup plus de temps (les poils sont éliminés individuellement) et nécessite des rendez-vous hebdomadaires pendant un an ou plus. En d'autres termes, la régularité est la clé. Mais les deux traitements d'épilation sont très différents, surtout en ce qui concerne la méthode elle-même. "L'épilation au laser utilise un faisceau de lumière", explique le Dr Daron. "La longueur d'onde est alors absorbée par le pigment du poil, convertie en chaleur à la base du follicule pileux et celui-ci est détruit. L'électrolyse utilise un courant électrique et le laser utilise la lumière. Ce sont deux méthodes différentes pour essayer d'obtenir la même chose".