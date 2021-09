Trouver une correspondance est un jeu d'enfant. Je me suis rendue sur le site où l'on m'a demandé de cliquer sur "Create My Formula" (Créer ma formule) puis de me placer face à une fenêtre, sans maquillage ni lunettes et en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'ombres sur mon visage. J'ai cliqué sur "Start Scan" (Commencer l'analyse) et la technologie a commencé à parcourir ma peau, la capturant "dans les moindres détails" et "notant tous les tons et les nuances" de ma peau. Après avoir centré mon visage dans un cercle en pointillés, l'outil a effectué trois scans au total pour garantir la précision. Mon ordinateur portable et la webcam (que j'ai utilisé pour capturer les images), bien que suffisants pour le traitement de texte, ne sont plus exactement à la pointe de la technologie. Je m'inquiétais donc de la qualité de l'image (et donc de la correspondance des teintes), mais il n'y avait vraiment aucune inquiétude à avoir.