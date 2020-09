Les difficultés de porter un costume en tant que plus-size

J'avais 21 ans quand ma mère m'a acheté mon premier costume. La jupe et le blazer assortis étaient imprimés pied de poule, terriblement mal ajustés sur mon corps plus-size et me semblaient, du moins à mes yeux, comme une relique du passé. J'allais bientôt commencer un stage dans un magazine féminin assez réputé et pour ma mère (qui est entrée sur le marché du travail au milieu des années 70 et qui a porté un costume pour son travail d'enseignante tous les jours jusqu'à sa retraite), il semblait évident que j'aurais besoin d'une telle tenue. Elle n'a pas réalisé que j'étais déjà allée dans ce bureau, où j'ai rencontré une foule de fashionistas portant des jeans déchirés à la mode, des t-shirts rayés avec des pantalons taille haute, et beaucoup d'autres styles beaucoup plus "décontractés" que "professionnels". J'étais donc assez horrifiée par la tenue et je ne l'ai jamais portée (désolée, maman).