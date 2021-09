9 astuces faciles pour en finir avec les cheveux gras

Parce que personne ne devrait avoir à vivre avec des cheveux mous et alourdis, nous avons demandé à des coiffeu·r·se·s et à des expert·e·s en soins de la peau de partager leurs conseils et astuces pour éliminer rapidement l'excès de sébum. Et vous pouvez faire bien plus que simplement utiliser un shampooing sec . Cliquez sur le lien suivant pour découvrir le guide infaillible pour dire adieu aux cheveux gras une fois pour toutes.