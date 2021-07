Comment l’astrologie peut vous aider à planifier vos prochaines vacances

En regardant ma carte personnelle, Dewhirst fait remarquer l'une de mes lignes Vénus, qui passe par Toronto, descend dans l'Ohio et continue pour couper parfaitement le Honduras en deux. Elle me suggère de faire mon prochain voyage à Toronto, juste pour voir ce que cela fait de visiter une région aussi imprégnée de l'énergie flirteuse de Vénus. Puisque Vénus apparaît sur ma carte dans cette région, je pourrais me sentir plus belle, plus charmante - et les gens pourraient me porter plus d'attention, explique Dewhirst.