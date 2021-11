Comment cette ingénieure fusionne mode & technologie

Le travail de Katzovitz s'inscrit dans le cadre d'une révolution plus vaste qui résulte de la rencontre entre la mode et les domaines des sciences, des technologies et de l'innovation. On pense à Neri Oxman, chercheur au Media Lab du MIT, ainsi que des experts du textile comme Mark Liu , qui ont été à l'origine de projets tels qu'une structure en soie à croissance autonome et la fabrication de modèles zéro déchet . Dans le domaine de la mode, des designers comme Iris Van Herpen et Zac Posen ont défendu la fusion de la mode et de la technologie, en utilisant des techniques telles que l'impression 3D et le tissage électromagnétique qui sont non seulement innovantes, mais aussi visuellement étonnantes. Au-delà du facteur esthétique et cool, la fusion de la mode et de la technologie s'est également avérée utile pour l'avenir durable de l'industrie du vêtement. Grâce aux progrès scientifiques, l'industrie de la mode a désormais accès à des tissus biodégradables et à des alternatives cruelty-free comme le "cuir" de champignon. Il y a aussi la question de savoir comment la technologie pourrait aider les personnes handicapées