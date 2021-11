Wie diese Ingenieurin Mode mit Technologie verbindet

Obwohl Katzovitz ihre Kreationen heute vor Tausenden von Followern auf TikTok Instagram und YouTube zur Schau stellt, hatte sie sich nie eine Zukunft als „Designerin“ ausgemalt. In der Schule, sagt Katzovitz, glänzte sie am meisten in Fächern wie Mathe und Geometrie. Später studierte sie Maschinenbau. Aber ihre Liebe zu Avantgarde-Mode ist nie verschwunden und war immer irgendwo im Hinterkopf. Während ihres Studiums an der Northeastern University schrieb sich Katzovitz daher auch für ein Zertifikatsprogramm am Massachusetts College für Kunst und Design ein, wo sie Kurse in Mode, Design und Nachhaltigkeit belegte.