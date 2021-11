Nose Cuff : le faux piercing que vous verrez partout cet hiver

"J'ai toujours été une fille qui aime les bijoux mais c'est au début du mois d'avril que j'ai acheté du fil de fer en magasin et que j'ai voulu m'amuser avec, juste pour voir ce que je pouvais faire", explique-t-elle à Refinery29. "Je me souviens très clairement qu'au début de la semaine, j'ai dit à mon amie que j'aurais aimé pouvoir me faire percer le nez à nouveau et j'ai fini par courir chez moi et essayer de me faire des faux piercings, puis ils sont devenus de plus en plus gros et complexes".