Für die Künstlerin Celest Salgado , die in Brooklyn lebt und aus den kleinen Dingern ein Geschäft gemacht hat, war das Interesse an Nasenschmuck eine große Überraschung. Die 22-jährige Salgado (auch bekannt als @Scor9io) hat ein neues Hobby in ein Nebengeschäft verwandelt und kreiert seitdem traumhaften Nasenschmuck – von exquisiten, feinen Designs, die perfekt für den Alltag sind, bis hin zu aufwändigeren Modellen mit Kettchen und Anhängern. Ihre Piercings mit Doppelkettchen gefallen uns am besten.