Arten, Pflege, Schmuck: Alles, was du über Nasenpiercings wissen musst

Genauso wie bei Ohrlöchern wird das Stechen des bekannten Nostril-Piercings immer noch von vielen Juwelieren angeboten. Der Besuch in einem seriösen Piercingstudio ist für einen reibungslosen Stech- und Abheilprozess jedoch das A und O. Schließlich ist der Job eines Piercer(s)*in nicht ohne Grund ein Beruf, der durch eine Ausbildung richtig gelernt sein will. Beim Juwelier werden Ohrlöcher oder Nasenpiercings mit einer Pistole geschossen, was eine gefährliche Methode ist, weil sie häufiger zu Entzündungen führt. Erstens lassen sich die Ohrlochpistolen nicht steril reinigen, außerdem wird während des Vorgangs das Gewebe zerstört, was auch den Heilungsprozess verlängert. Beim Piercer*in wird die betreffende Stelle zunächst desinfiziert und anschließend der Einstichpunkt mit einem Strich markiert. Der Stich erfolgt dann mithilfe einer Kanüle. So wird das Piercing besonders schonend gestochen. Also lieber eine*n erfahrenen Piercer*in und nicht das Juweliergeschäft aufsuchen.