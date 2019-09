Dieses Accessoire aus der Grundschulzeit ist jetzt zurück

Während die Bauchtasche bereits im letzten Jahr ihr Comeback gefeiert hat, ist 2018 der Brustbeutel dran. Bei den Shows der Pariser Fashion Week konnten wir die kleine Tasche auf verschiedenen Laufstegen entdecken - zum Beispiel bei Jacquemus in Rund und Sonnengelb oder bei Giambattista Valli in zartem Pink. Durch die zierlichen Formen geht der Brustbeutel hier fast als Statement-Kette durch, deren Statement sein könnte, nicht nur praktisch zu sein, sondern unter Umständen sogar elegant. Vielleicht sollten wir dem alten Bekannten aus Grundschultagen also wirklich eine zweite Chance geben?