Plastiktüten werden aus dem Supermarkt verbannt, aber trotzdem zur neuen It-Bag

Dafür bahnt sich ausgerechnet jetzt das gegenteilige Modephänomen seinen Weg auf die Laufstege und in die sozialen Medien. Darf man Influencer*innen, Redakteur*innen und Designer*innen Glauben schenken, sind paradoxerweise Plastiktüten ab sofort die neuen It-Bags. Aber warum, wo die Plastiktüte doch eigentlich ein für allemal von der Bildfläche verschwinden sollte? Wo in Europa im Durchschnitt leider immer noch jede*r von uns jährlich rund 500 Plastiktüten verbraucht, die nicht nur in ihrer Produktion schädlich sind, sondern auch bei der anschließenden Verbrennung, wenn sie nicht gerade achtlos in der Natur landen. Die Plastiktüte gilt inzwischen doch eigentlich als Sinnbild für die Verschmutzung der Weltmeere. Jeder kennt die Bilder von Tieren gefangen in Plastikmüll oder verdreckten Traumstränden. Wieso also landet gerade dieses Symbol plötzlich auf dem Laufsteg?