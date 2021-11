L'évolution du style de Buffy représente une transition continue de l'adolescente naïve aux prises avec son destin, vêtue de pastels, de jeans pailletés et de hauts délicats, les cheveux simplement coiffés, à une tueuse plus mature, qui a accepté sa mission et porte des manteaux de cuir noir, des bottes au genou, des mini-jupes et des cheveux gominés. Les hauts moulants de soirée ne manquent pas non plus.