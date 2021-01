La Chronique des Bridgerton : on vous dit tout sur la suite de la série

La Chronique des Bridgerton est basée sur la saga littéraire du même nom de Julia Quinn sur la famille titulaire qui débute avec Daphné et le duc (la base de la saison 1 de Bridgerton) et suit chacun des enfants Bridgerton - Anthony, Benedict, Colin, Daphné, Éloïse, Francesca, Gregory et Hyacinthe - alors qu'ils écoutent chacun leur coeur et se lancent dans le monde des ragots et de l'élite de l'époque. Si vous ne pouvez pas attendre une autre saison de la nouvelle série Netflix pour plonger dans la vie et les amours des Bridgerton, alors vous avez de la chance : il y a toute la série de livres que vous pouvez lire quand vous êtes à court d'épisodes.