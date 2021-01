Les plaisirs solitaires (et le plaisir en général) sont une question de lien entre le corps et l'esprit, explique le Dr Mintz, auteur de l'ouvrage Becoming Cliterate : Why Orgasm Equality Matters - And How to Get It. "Si votre esprit n'est pas dans le jeu, vous ne prendrez pas autant de plaisir", dit-elle. "Nous savons que le mental joue un rôle essentiel. Ce qui se passe dans votre tête est tout aussi important que ce qui se passe entre vos jambes".