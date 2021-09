5 coupes de cheveux qui vont faire fureur cet automne

Si vous hésitez sur ce que vous voulez, nous avons quelques idées. De grandes tendances de coiffure se manifestent actuellement dans les salons de coiffure. Bien qu'elles soient toutes assez classiques, cela signifie que vous pouvez prendre le visuel que vous aimez le plus, et le modifier en fonction de votre texture de cheveux, de votre préférence de longueur ou de votre type de boucles. Alors n'attendez plus pour prendre rendez-vous chez votre coiffeu·r·se et choisissez votre coupe préférée parmi ces cinq tendances.