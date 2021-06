Les plus grandes tendances de l’été sont en solde chez Zara

Le moment d'acheter les plus grandes tendances de la saison est arrivé. À partir du 30 juin (oui, c'est bien demain), Zara lance ses soldes d'été, et nous le savons, les articles se vendent plus que rapidement sur l'application et en ligne.Attendez-vous à de grosses réductions sur les articles de la saison dernière dont vous n'avez pas pu mettre la main dessus, notamment des manteaux et des trenchs pour vous préparer à l'automne. Mais ces soldes regorgent également des plus grandes tendances de l'été, notamment les mailles, le tie-dye , les bralettes et les robes de soirée.Bien qu'il soit toujours préférable d'acheter vos articles préférés le plus tôt possible, avant qu'ils ne soient épuisés, les soldes ne seront que plus avantageux au fur et à mesure que l'été avance, pour se terminer par des réductions de plus de 80 % sur tous les articles restants.Les offres sont énormes (croyez-moi, j'ai passé des heures à les parcourir), mais nous sommes là pour vous aider. Nous avons rassemblé quelques-uns des styles tendance préférés en solde cette saison.Chez Refinery29, nous nous donnons pour mission de vous aider à mieux consommer. Toutes nos sélections sont réalisées de manière indépendante par notre équipe de rédaction. Il est possible que Refinery29 perçoive une commission si vous achetez un article que nous mettons en lien sur notre site.