Des rouges à lèvres déclinés en une poignée de teintes et de finitions différentes (mate, semi-mate, satinée et baume) aux palettes d'ombres à paupières mates et pailletées, en passant par les bronzer et les fards à joues, la collection de maquillage de Zara est plus importante et meilleure que jamais. C'est logique, puisque c'est Diane Kendal , maquilleuse et légende du secteur, qui est à l'origine de cette direction créative.