Zaras Make-up-Collection ist Luxus für wenig Geld – ich habe sie getestet

Spätestens seit dem Launch von Zaras Lippenstift-Palette 2018 und der Parfum-Collab mit Jo Malone ein Jahr später ist Zaras Beauty-Sortiment in aller Munde. Das weiß natürlich auch die Brand selbst – und hat ihr Angebot jetzt um eine komplette Make-up-Collection ergänzt, die selbst mit Luxusprodukten mithalten kann.Von Lippenstift in einer Handvoll verschiedener Töne und Finishes (matt, halbmatt, seidig glänzend und glossig-pflegend) über Lidschatten- und Gesichts-Paletten bis hin zu Bronzer: Zaras Make-up-Collection ist größer und besser denn je. Kein Wunder; schließlich steckt hinter deren Creative Direction die Make-up-Artist-Legende Diane Kendal Die Collection, deren Produkte schon ab 8,95 Euro zu haben sind, verspricht dabei nicht nur effektive Inhaltsstoffe, sondern setzt zusätzlich auf Nachhaltigkeit: Alle Paletten, Puder und Lippenstifte sind nachfüllbar. Das ist auf jeden Fall ein großes Plus – aber ist das Make-up seinen Hype wirklich wert? Hier die ehrliche Meinung einer Beauty-Redakteurin.