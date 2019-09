7 dunkle Lippenstifte, die den Rotwein-Look faken

Wer auf Glanz und Schimmer lieber verzichten mag, der setzt auf mattdunklen Lippenstift. Falls du schon deinen liebsten Schönmacher in dunkelrot gefunden hast, kannst du ihn mit transparentem Puder matt machen und doch gewinnen. So holst du mehr aus deinem Liebling. Wenn dich der starke Ton von dunklem Lippenstift abschreckt, dann lass dich nicht verunsichern. Der auffällige Look kann Spaß machen und ergänzt gerade im Herbst Outfits in Navy oder Bordeaux perfekt. Wenn du deinen Lieblingsmantel also ergänzen willst, dann findest du hier vielleicht den dunklen Lippenstift deines Vertrauens.