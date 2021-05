J'avais arrêté de voir mon conseiller universitaire après deux séances, et j'avais annulé mon rendez-vous avec ma thérapeute en formation cognitivo-comportementale après une seule séance (parce que je l'avais vue porter une salopette et faire du vélo dans mon quartier, et je savais que je ne pourrais plus jamais la considérer autrement que comme une pair). Une chose qui m'a marquée dans ces deux expériences est le souvenir des bureaux des thérapeutes. Les chaises peu familières et inconfortables, les certificats d'accréditation professionnelle alignés sur les murs, la boîte de mouchoirs en papier posée sinistrement sur la table basse et qui me mettait au défi de craquer - tout cela me semblait plus étranger que rassurant.