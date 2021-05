Astro : qu’est-ce que les retours de Saturne & sont-ils réels ?

Bien que je trouve l'astrologie intéressante et amusante, je ne dirais pas que je suis une fervente adepte de cette pratique. Mais en fin de compte, je ne me préoccupe pas trop de savoir si les retours de Saturne sont "réels" ou non. Après tout, j'ai traversé ma crise de 29 ans sans savoir que cet événement astrologique existait. Mais je peux certainement comprendre leur attrait. Il est rassurant de savoir que je ne serai pas nécessairement confrontée à de grandes crises existentielles au tournant de chaque décennie ; mon prochain retour n'est pas prévu avant l'âge de 58 ans. Il est également réconfortant et valorisant d'avoir une raison bien précise pour mon année difficile - de savoir que je n'ai rien fait de mal, que la période de transition était prévue pour moi depuis le jour de ma naissance. Comme Annabel Gat, astrologue et autrice de The Astrology of Love & Sex : A Modern Compatibility Guide , a précédemment déclaré à Refinery29 : "Ce qui est vraiment génial avec l'astrologie, c'est que vous avez cet ensemble de raisons pour lesquelles les choses se produisent. Cela crée ce paradigme de cause à effet qui est vraiment passionnant à explorer pour les gens".