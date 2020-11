Chacun a ses propres histoires et ses propres valeurs, surtout quand il s'agit d'argent. Chacun d'entre nous a sa propre interprétation de la façon dont nous pensons que l'argent fonctionne dans le monde, et elle provient de nos expériences de vie et de la façon dont nous interprétons ces expériences. La société, les membres de la famille, les enseignants, les médias et les interactions quotidiennes influencent notre vision du monde. Les traumatismes liés à la sécurité ou à la rareté peuvent nous être imputés. Et si les membres de votre famille ne prennent pas le temps d'examiner comment ces histoires ont pu exister en eux, elles se transforment en croyances qui vous sont imposées. Je suis sûr que dans leur tête, ils vous aident à vous orienter dans votre vie, et non à être des abrutis blessants et condescendants. Ils voient le monde différemment de vous, et c'est de là que viennent ces frictions.