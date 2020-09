Année de césure, consulting : la Gen Z rebondit face à la crise du chômage

Alors, en quoi consiste le travail de consultant générationnel dans les faits ? Ervin admet : "Nous recevons beaucoup de demandes concernant TikTok." Mais le plus souvent, JUV place des consultants auprès de marques, d'entreprises et d'équipes qui cherchent à mieux comprendre la génération Z. Ils veulent comprendre les données collectées sur ces jeunes, ils veulent apprendre à utiliser certaines plateformes de réseaux sociaux et ils veulent plus d'informations sur les intérêts de la génération Z. Sandra Salvaterra, 20 ans, travaille au sein de l'équipe créative de JUV et bien que ses journées sont ponctuées de réunions et d'e-mails, elle est convaincue qu'elle fait plus que donner aux grandes entreprises des outils pour soutirer de l'argent à ses pairs : "Nous voulons non seulement être compris, mais aussi qu'on nous comprenne pour nous donner les moyens d'agir pour ne pas être seulement utilisés comme une stratégie marketing ou un autre public cible. Nous sommes des personnes, et comme toute personne, nous méritons d'être compris".