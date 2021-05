“C’est comme un deuil” : comment la pandémie a transformé nos amitiés

Pour les jeunes femmes en particulier - un groupe démographique auquel on a inculqué l'idée que si les amours vont et viennent, les amitiés sont éternelles - ces changements et ces dérives peuvent être particulièrement douloureux et difficiles à gérer. La graine de cette attente a été plantée lorsque, dans Sex and the City , Carrie et compagnie ont suggéré qu'elles, plutôt que les hommes, pourraient être les âmes sœur des autres. Mais tout comme les relations amoureuses, les amitiés peuvent également nous décevoir. Cela est particulièrement vrai à un moment où nous avons tou·tes·s été changé·es d'une manière ou d'une autre par l'expérience d'une pandémie. Les distances qui nous séparent à la sortie de ces confinements ne sont pas seulement géographiques. Certaines personnes ont eu des enfants, changé de carrière, perdu leur carrière. Et si certain·es ont entamé des relations, d'autres y ont mis fin.