J’ai 27 ans & je n’ai jamais eu de partenaire à Noël

La plupart du temps, le statut de célibataire de Laura ne la dérange pas. "Je passe par des vagues de réflexion et je me dis, c'est bon je n'ai que 27 ans et je ne veux pas encore vraiment "cette" personne parce que j'aime bien avoir mon propre temps pour moi", explique-t-elle. C'est lorsqu'elle se retrouve avec des ami·es qui ont des relations stables que ses inquiétudes s'installent. "Une fois que j'ai posé des questions sur leur autre moitié, ils me demandent : 'Alors, parle-moi de ta vie amoureuse'", me dit-elle, d'un ton chagrin. "Et j'ai un sentiment d'infériorité qui s'installe : ils ont réussi. Ils ont réussi à trouver quelqu'un qui veut être avec eux - et je n'ai jamais réussi à en faire autant. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de vouloir avoir une relation avec quelqu'un, mais ces personnes ne voulaient pas être en couple avec moi et j'ai donc l'impression que [mes ami·es] ont réussi là où j'ai échoué".