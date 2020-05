Pourquoi il est normal d’avoir des nausées le matin (même sans être enceinte)

Si rien de tout ça ne s’applique à votre situation, il est possible que vous souffriez de reflux acide, qui peut parfois provoquer des vomissements le matin, "surtout si vous avez mangé un repas copieux la veille", précise le Dr Jodorkovsky. Si vous mangez un repas gras, cela va retarder le processus de digestion, et l'acide va remonter plus facilement dans votre œsophage lorsque vous êtes allongé·e et que vous dormez, dit-elle. "Pour les patients présentant des symptômes de reflux au milieu de la nuit, nous recommandons également de surélever la tête avec des oreillers", dit-elle. Si vous savez que vous êtes sujet au reflux acide, le Dr Jodorkovsky conseille d'attendre au moins deux à trois heures avant de vous allonger après avoir mangé, et d'éviter de manger des repas lourds et gras le soir de manière générale.