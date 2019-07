Maintenant qu'on a posé les bases, voyons ce que signifie une éclipse lunaire partielle pour les astrologues. Traditionnellement, la pleine lune est associée à l'idée de clarté et de plénitude, ce qui a du sens quand on pense à la lueur éclatante que renvoie la lune. Mais qu'en est-il des éclipses lunaires ? « Pensez à la pleine lune, avec tout ce qu'elle implique en termes de symbolique. Et maintenant, baissez le volume » répond Jessica Lanyadoo, astrologue américaine et fondatrice du podcast à succès Ghost of A Podcast