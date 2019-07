Fazit: Unbeholfenheit ist prinzipiell erst Mal nichts Schlimmes und in manchen Fällen kann sie sogar sehr hilfreich sein. Wenn du allerdings das Gefühlt hast, peinliche Situationen würden dein Leben bestimmen und du möchtest etwas daran ändern, kannst du das mit etwas Übung tun. Wenn du gern souveräner auftreten und nicht mehr in jedes Fettnäpfchen treten möchtest, kannst du dir zum Beispiel ein Vorbild suchen, das du respektierst und dessen Sozialkompetenzen du bewunderst und diese von ihm oder ihr abschauen. Zwar fühlt es sich am Anfang bestimmt etwas komisch an, die Person nachzuahmen, aber mit der Zeit wird es besser. „Es ist wie bei einer neuen Sprache: Je mehr du übst, desto wohler fühlst du dich, sie zu sprechen und irgendwann macht es sogar richtig Spaß“, sagt Dr. Tashiro. Er war früher selbst ein „extrem unbeholfenes Kind“. Wenn er es geschafft hat, sich so sehr zu entwickeln und die Unbeholfenheit nicht nur zu akzeptieren, sondern anzunehmen, schaffst du es auch.