Zum ersten Mal begegnete mir der Nonsens am Rande eines Shootings. Das bekannte Model – wohlgemerkt 52 Kilo schwer – sagte, dass sie dringend ihr Skinny Fat loswerden will. Ich habe erst gar nicht verstanden, was sie meint, bis sie die Haut ihres Bauches so zusammendrückte, dass sie zwischen Zeigefinger und Daumen ein Röllchen erzwang.