Vorspielideen: 21 Personen erzählen, was sie richtig anturnt

Wusstest du, dass sowohl Frauen als auch Männer, die in einer heterosexuellen Beziehung sind, sagen, die ideale Vorspieldauer wären für sie 20 Minuten? Das besagt zumindest eine Studie, die im Journal of Sexual Research veröffentlicht wurde . Und trotzdem nehmen sich die meisten Teilnehmer*innen ebendieser Untersuchung nur etwa zehn Minuten Zeit dafür! Dabei könnte es den Sex auf ein ganz neues Level heben und den Hauptgang so viel besser machen, wenn wir die Vorspeise nicht so schnell verschlingen würden (wobei der Hauptgang natürlich nicht zwingend das Rein-Raus-Spiel sein muss).