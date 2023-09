Von Nachteule zu Morgenmensch – ich hab’s probiert

So früh aufzustehen bedeutet, dass ich mich durch die Arbeit quäle (Rechnungen schreiben, Transkribieren) und mich dann bei einem späteren Meeting und beim Zahnarzt um 15 Uhr entspannter fühle. Die Arbeit ist oft mit viel Panik verbunden – ich erhalte E-Mails von Redakteur:innen, die etwas für eine Reportage brauchen oder eine Bearbeitung zurückschicken, und das liegt oft an ihrem Zeitplan und nicht an meinem. Wenn ich früher aufstehe, kann ich das ausgleichen, indem ich mich bei ihnen melde, bevor sie an ihrem Schreibtisch sitzen. Es gibt mir ein Gefühl der Leichtigkeit, der Kontrolle und der Erleichterung, und es hat eine solche Wirkung, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich möchte den Arbeitstag früher beginnen. Ich bin mit mir selbst und sogar mit meiner Arbeit zufriedener. Ich genieße es, Dinge von einer Liste abzuhaken, bevor die Hektik des Tages beginnt. Ich kann es gar nicht glauben, aber ich bin ernsthaft in diese Sache verwickelt.