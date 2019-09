8 Dinge, die ich aus zehn Jahren Freiberuflichkeit gelernt habe

Wer freiberuflich anfängt zu arbeiten, liebt die zeitliche Freiheit, die mit der Selbstständigkeit mit einhergeht. Am Anfang waren meine Arbeitszeiten wirklich wild. Oft habe ich bis 9 Uhr morgens geschlafen, um 11 das erste Mal meinen Laptop aufgeklappt. Dann folgten gerne Nachtschichten, und ich lag erst um 2 Uhr nachts im Bett. Ist ja auch schwierig, wenn der Job so Spaß macht, die Leidenschaft mit einem durchgeht und die neue Freiheit sich so gut anfühlt. Nur: Euer Umfeld – im privaten sowie beruflichen Bereich – arbeitet wahrscheinlich ganz klassisch 9 to 5. Heißt: Mails kommen meist zwischen 9 und 18 Uhr bei euch an, Ansprechpartner sind auch eher tagsüber erreichbar und ein Feierabend ist grundsätzlich nicht zu verachten – am besten dann, wenn auch eure Freunde frei haben. So spießig es klingt, ich arbeite von 8 bis 18 Uhr jeden Tag, das Wochenende ist nur in Sonderfällen noch für Arbeit belegt. Bei Sonnenschein mach ich aber manchmal auch schon mittags Schluss. Einen Vorteil muss die freie Zeiteinteilung ja haben.