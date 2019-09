Von früh bis spät: Talisa auf der Wiesn zwischen Flechtfrisuren & Bier

Platten auflegen, die eigene Kleidersammlung verkaufen und nebenbei noch Zöpfe flechten. Gibt es eigentlich irgendetwas, das Talisa Brunengraber aka. i_am_taliska nicht kann? Die junge Münchnerin hängt meist zwischen Plattenspielern, Fotokulissen und Alltagsstress ab. Ganz nach dem Motto „even the sky is not the limit“ fällt der jungen Unternehmerin immer wieder etwas Neues ein, bei der sie ihren kreativen Spirit ausleben kann.