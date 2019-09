Nachdem wir mit Mika von BOLD und Angelika von den Dandys nun schon sehr hippe, kommerzielle und junge Einblicke in die Berlin Fashion Week erhalten haben, dachten wir, es ist an der Zeit für ein wenig Glanz und Glamour. Spannend, wenn man dann einem so frischen Namen wie Lana Mueller ein wenig über du Schulter schauen kann. Noch spannender, wenn wir direkt am Tag der Show mitgenommen werden. Wie es sich für die couturige Mode gehört, geht es heute direkt hoch hinaus, über die Dächer Berlins, nah an die kräftig scheinende Sonne!