SaggyBoobsMatter: Wie diese Aktivistin hängende Brüste feiern & normalisieren will

Klein, groß, hängend, fest, wabbelig, haarig, stehend, blass; wir könnten noch ewig so weiter machen. Unsere Brüste sind vieles, manchmal geben wir ihnen sogar Spitznamen. Vor allem sind sie ein Körperteil wie fast jedes andere, das von der Wertung anderer verschont bleiben sollte. Das würde wohl auch Chidera Eggerue , a.k.a. The Slumflower , Leidensschwester, Aktivistin und Autorin des Lobgesangs auf die Einsamkeit der Millennials, What A Time To Be Alone, unterschreiben, die #SaggyBoobsMatter ins Leben gerufen hat.