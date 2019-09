Keine Kompromisse mehr! Wir sagen „tschüss“ zu diesen 10 Dingen, die nicht glücklich machen

Immer auf die Mitmenschen zu schielen kann nur nach hinten losgehen. Es gibt immer jemanden, der*die vermeintlich erfolgreicher, lustiger oder schlauer ist. Wenn du so, wie du bist, zufrieden mit dir bist, ist doch alles perfekt. Versuche einfach mal morgens nicht direkt den Finger auf die Instagram App zu tippen, mache dir klar, was Wundervolles du alles schon erreicht hast (abgeschlossenes Studium, Gehaltserhöhung, Beziehung, eine eigene Wohnung). Das waren alles mal Dinge, die du wolltest und jetzt hast. Wenn du den Fokus darauf legst, was du schon erreicht hast und was gut läuft in deinem Leben, kommt noch mehr Gutes hinzu. Vergleichen hingegen lähmt dich, stoppt dich die tollste Version von dir zu sein, weil du nicht bei dir sondern bei anderen bist.