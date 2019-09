FragR29: Warum wollen wir immer das, was wir nicht haben können?

Wenn ich eine andere Beziehung hätte, dann wäre ich glücklich. Wenn ich einen anderen Job hätte, dann würde es mir besser gehen. Wenn ich einen anderen Körper hätte, dann wäre ich endlich sorglos. Unerreichte oder gar unerreichbare Ziele verantwortlich für das eigene Glück zu machen, ist eine großartige Methode, wenn man langfristig unglücklich sein möchte. Wir belügen uns mit diesen Ausreden, unser Leben sei viel besser, wenn wir dies oder jenes hätten. Und weil das eben nicht erreichbar ist oder wir es jetzt in diesem Moment nicht haben, können wir ja auch nicht glücklich sein, logisch. Darüber hinaus ist es auch, wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist, gar nicht so einfach herauszufinden, was man wirklich will. Außerdem kommt noch erschwerend dazu, dass der Mensch an sich tendenziell ein eher träges Wesen ist, das sich gar nicht mal so gut auf Veränderungen einlassen kann und will. Also lieber meckern, träumen und alles beim Alten lassen? Nicht ganz, denn wie weiter oben im Text bereits erwähnt, kann so eine latente Unzufriedenheit auch sehr motivierend wirken. Das Träumen von einem besseren, anderen Leben kann eine super Zuflucht sein, um sich den Alltag etwas erträglicher zu gestalten, aber du solltest dich niemals darauf ausruhen und in die Resignation driften, sondern in die Aktion treten, mutig sein und wenn etwas nicht klappt, ja dann darfst du ruhig auch mal meckern. Es ist nun mal so, dass Glück und Zufriedenheit vor allem bei dir selbst anfängt, nämlich bei der allzu oft besungenen Selbstliebe. Nur wenn du lieb zu dir bist und auf dich und deine Bedürfnisse hörst, kannst du dir realistische Ziele setzen und dieses irrationale Streben nach dem ewig Unerreichbaren endlich hinter dir lassen. Und hey, wenn du ganz lieb fragst, dann lässt dich dein Tischnachbar im Restaurant vielleicht von seinem Teller probieren. Little Steps.