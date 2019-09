29 starke Frauen verraten, welchen Rat sie nie befolgten & was sie stolz macht

2017 studieren an Universitäten im Schnitt mehr Frauen als Männer. Die Anzahl der Frauen, die Fortune-500-Unternehmen leiten, hat in diesem Jahr offiziell ein Rekordhoch erreicht. Managerinnen wie Sheryl Sandberg und Bozoma Saint John stehen für eine Zukunftsvision, in der für Erfolg nur Leistung zählt – unabhängig vom Geschlecht. Wie wir dafür sorgen, dass das für die nächste Generation Realität wird? Hier kommen 29 Antworten.