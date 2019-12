Nur langsam steht Weihnachten vor der Tür und das ist bekanntermaßen das Fest der Familie – die perfekte Zeit also, um die zukünftigen Schwiegereltern endlich kennenzulernen, stimmt’s? Nein! So etwas wie den perfekten Zeitpunkt, um die Schwiegereltern kennenzulernen, gibt es nämlich nicht. Das ist nunmal eine nervenaufreibende Sache und daran kann auch Weihnachten nichts ändern. Im Gegenteil, das macht es sogar noch schlimmer, denn du wirst direkt mit allen Familientraditionen (und -rollen und -konflikten) konfrontiert und sollst am besten direkt mitmachen. Wenn dir dabei ein Fehler unterläuft, könnte das vielleicht das gesamte Fest für alle Beteiligten ruinieren (no pressure und so).