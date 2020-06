Lust auf Inspiration? Dann folge diesen Schwarzen Celebrity-Hairstylist*innen

Und selbst, wenn dich die Stars und Sternchen an sich eher nicht so interessieren, macht es Sinn, den folgenden zehn Promifriseur*innen zu folgen, denn bestimmt entdeckst du in ihren Feed die eine oder andere Frisur, die du entweder selbst zuhause nachmachen oder aber deiner Stylistin oder deinem Stylisten als Vorlage zeigen kannst.