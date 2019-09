Ist es möglich, in den Tagen vor den Tagen schwanger zu werden?

Wenn du ovulierst, macht sich eines der Eier auf den Weg von der Gebärmutter zu einem der Eileiter. Das geschieht normalerweise in der Mitte deines Zykluses – sprich zum Beispiel am 14. Tag, wenn dein Zyklus 28 Tage lang ist (der erste Tag entspricht dem ersten Tag der Blutung). Ist dein Zyklus nur 23 oder aber 35 Tage lang (in diesem Bereich bewegt sich der Durchschnitt), ist der Eisprung dementsprechend früher oder später. Die fruchtbaren Tage beginnen etwa vier bis fünf Tage vor dem Eisprung und enden am Tag des Eisprungs oder einen Tag später, erklärt die Frauenärztin Dr. Kate O'Connell White