Peut-on tomber enceinte juste avant ses règles ?

Après la période de fertilité, en supposant que l'ovule n'a pas été fécondé, votre corps se prépare à se débarrasser de sa muqueuse endométriale et à évacuer l'ovule. Si vous avez un cycle régulier de 28 jours et que vous avez fait des calculs, les jours qui suivent la période de fécondité, mais juste avant vos règles, sont en fait un moment relativement sûr pour avoir des rapports sexuels et éviter une grossesse, selon l'American Pregnancy Association. En résumé, si vous n'essayez pas de tomber enceinte, l'objectif est d'essayer d'avoir des rapports sexuels le plus loin possible de l'ovulation.