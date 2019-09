Schlank durch Darmbakterien: Kann das funktionieren?

Alkohol ist, was bislang wenig bekannt ist, schon in geringen Mengen negativ: Alkohol erhöht nämlich durch eine Förderung der Entzündungsaktivität die Darmpermeabilität. Die Schleimhaut im Darm wird also empfindlicher, durchlässiger, die Darmbakterien fühlen sich nicht wohl und sterben unter Alkoholzufuhr ab, die Verbindungen zwischen den Epithelzellen des Darms lösen sich auf, und so kommt es zu einem löchrigen Darm, wissenschaftlich genannt ein „Leaky Gut“. Dadurch können alle Stoffe aus dem Inneren des Darms direkt ins Blut und in die Nervenleitbahnen übertreten. Die Folge ist, daß eine Vielzahl an toxischen Bestandteilen der Nahrung (Farbstoffe, Emulgatoren, Spritzmittel, usw) in die Leber gespült wird, was diese überfordert. Derzeit leiden bereits 30% der deutschen Bevölkerung an mehr oder weniger schweren Leberproblemen! Oder aber es werden die Neuronen des Darms beschädigt, was zu einer chronischen Entzündung des zentralen Nervensystems führen kann (Neuroinflammation) und etwa die Entstehung von Alzheimer begünstigt.