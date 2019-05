„Bei mir sind Antidepressiva das Einzige, was hilft“, erzählt die 33-jährige Anwälten Abina. „Mein Freund und ich wohnen seit fünf Jahren zusammen und in den letzten drei Jahren habe ich ihn mindestens eine Nacht pro Woche schlimm beschimpft. Ich habe ihn angeschrien und ihm vorgeworfen, er würde mich betrügen oder mich anlügen! Am nächsten Morgen konnte ich mich an nichts mehr erinnern. Eines nachts filmte er mich dann und erst, als ich das Video sah, wurde mir bewusst, wie schlimm es war. Ich hatte vorher nie Probleme mit dem Schlafen, aber ich arbeite in einer sehr stressigen Branche. Je weiter ich mich nach oben arbeitete, desto schlimmer wurden meine Nachtängste. Wir wohnen in einer Einzimmerwohnung, ich kann mich also nicht in ein anderes Zimmer zurückziehen. Ich habe versucht, auf dem Sofa zu schlafen, um herauszufinden, ob es vielleicht hilft, nicht nebeneinander zu schlafen. Aber am nächsten Morgen wachte ich im Bett auf und er erzählte mir, dass ich ihm wieder alle möglichen Schimpfwörter an den Kopf geworfen hatte. Überraschenderweise hat mich die ganze Sache mehr belastet als ihn. Er weigerte sich, mir zu erzählen, was ich in der Nacht gesagt hatte, weil er nicht wollte, dass ich ein schlechtes Gewissen bekomme. Aber das machte mich nur noch nervöser und ängstlicher. Ich probierte Schlaf induzierende Lebensmittel, Meditation und Schlafsprays aus, um tiefer schlafen zu können, aber nichs half. Also suchte ich einen Spezialisten auf, der mir Antidepressiva verschrieb. Dadurch steigt mein Serotoninlevel, was mir wiederum dabei hilft, meine Angstzustände und mein Schlafwandeln in den Griff zu bekommen.“